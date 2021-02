Presidente de Honduras sería blanco de ley propuesta en EEUU

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la profundamente alarmante corrupción y los abusos a los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, declaró Merkley en un comunicado. “Si no se hace que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, funcionarios nacionales y miembros de la policía y el ejército, rindan cuentas por estos delitos, se alimentará la pobreza y la violencia generalizadas, y se obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad.”

(Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.