Señora cubana sigue luchando por mantener su casa, aunque el banco lo ha hipotecado y vendido

Layron Livingston made the move from Ohio's Miami Valley to Miami, Florida, to join the Local 10 News team.

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

“Desafortunadamente, es la población más vulnerable la que cae bajo ese escrutinio”, dijo la senadora estatal republicana Ileana García. “No entender los estatutos, no saber en qué se meten y no saber a quién dirigirse.”

Rodríguez dijo que no podía con los pagos y dejó de hacerlos en 2008. Bank of America presentó una ejecución hipotecaria al año siguiente, usando lo que su abogado alega.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.