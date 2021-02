Fundación dona $15,3 millones a la comunidad tecnológica y empresarial de Miami-Dade

MIAMI-DADE COUNTY, Fla. – La Fundación John S. y James L. Knight anunció el miércoles que donará 15,3 millones de dólares para invertir en la comunidad tecnológica y empresarial del condado de Miami-Dade.

Un total de $10 millones se destinarán a la Universidad Internacional de Florida para expandir lo que se convertirá en la Escuela de Computación y Ciencias de la Información de la Fundación Knight.

Esto ayudará a la universidad a aumentar el desarrollo del talento y la investigación en campos como la inteligencia artificial, la robótica inteligente, la bioinformática, los biodispositivos y la ciencia forense digital.

La Universidad de Miami recibirá $4,3 millones para hacer crecer su Instituto de Ciencia de Datos y Computación, y Baptist Health recibirá $ 1 millón para lanzar una beca de innovación en el cuidado de la salud.

Según un comunicado de prensa de la fundación, con estas últimas inversiones, Knight habrá donado más de $55 millones al “ecosistema de emprendimiento tecnológico” de Miami-Dade desde 2012.

Rendering of what will become the Knight Foundation School of Computing and Information Sciences at Florida International University. (WPLG)