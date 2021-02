Dos perros ‘Bloodhood’ se unen a la Oficina de Aguacil de Broward

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Ryley y Bluey fueron donados a la Oficina del Aguacil de Broward a través del Jimmy Ryce Center for Victims of Predatory Abduction, que lleva el nombre del niño que fue asesinado en el condado de Miami-Dade en 1995. El Centro Jimmy Ryce trabaja para proporcionar estos perros a las agencias policiales de todo Estados Unidos.

(Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.