México administra primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Con que me vacunen, no importa qué laboratorio la haya elaborado”, dijo Ismael Ávila, de 72 años, quien vive en la demarcación de Xochimilco. “Quiere uno salir viviendo”, añadió.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.