El Salvador: partido de Bukele controlaría el Congreso

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Es lo que la gente, los de abajo, el pueblo, esperábamos. Ya estamos cansados de promesas, ellos se llevan todo el dinero como Tony Saca (expresidente de Arena) y Mauricio Funes (expresidente del FMLN) y nosotros seguimos comiendo cuando se puede”, dijo a The Associated Press, Salvador Torres, un trabajador de la construcción.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

Published: March 1, 2021, 11:17 am Updated: March 1, 2021, 11:55 am

Published: March 1, 2021, 11:17 am Updated: March 1, 2021, 11:55 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.