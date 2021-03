Inicia el año escolar en Chile en forma remota y presencial

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El dirigente de los profesores insistió el lunes que “claramente no hay condiciones para el regreso de clases presenciales”. La víspera, a través de un vídeo subido al sitio web del Colegio de Profesores, enfatizó que “el llamado es no enviar a los niños, a los estudiantes a las escuelas hasta que no estén las condiciones”.

Marcela Mesa, mamá de Román Catalán, de seis años, llevó temprano a su hijo a la escuela Patricio Mekis, de la comuna rural de Padre Hurtado. “Yo quería que entrara al colegio ya que en la casa se notó el cambio en su sociabilidad con las personas”, dijo la mujer a The Associated Press.

SANTIAGO – El año escolar comenzó el lunes en Chile a pesar del llamado de los profesores a no mandar a los estudiantes a las escuelas porque, afirman, no están dadas las condiciones para retomar las clases presenciales.

