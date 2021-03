Uruguay comienza vacunación con Sinovac

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“El tiempo lo va a dar la agenda porque es una vacuna voluntaria”, explicó Rico a The Associated Press. “Se van a distribuir todas las dosis porque hay un compromiso del laboratorio que antes de la quincena tendremos la segunda dosis”, señaló. El 15 de marzo llegan las segundas dosis para los primeros inoculados.

Las autoridades esperan recibir 148.000 dosis de AstraZeneca entre marzo y mayo, pero la llegada al país viene demorada porque Uruguay no está entre los primeros países en el orden de prelación establecido por la organización internacional. En estos días el gobierno dio a conocer que también negocian con dos laboratorios más aunque no han informado cuáles.

