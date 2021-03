Atención techies: FIU está ofreciendo maestría en ‘Internet of things’

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Florida International University ahora ofrece una maestría en ciencia llamada “Internet of Things”. Es una expansión de un título ya disponible en la FIU College of Engineering & Computing. En 2018, la FIU se convirtió en la primera universidad en la nación en ofrecer un título como este.

