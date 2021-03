Mecánico sobrevive dos veces a accidentes fatales en Bolivia

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Desde una cama en un hospital de la ciudad de Sacaba, en el centro del país, Tumiri relató al diario Opinión que dormía en un asiento trasero cuando sintió un golpe. “Desperté, la gente estaba gritando. Me agarré del asiento delantero, me encajoné bien y sentí que el bus daba vuelcos hasta que llegamos al suelo. Sólo estaba atontado”.

LA PAZ – “Cuando salí a gatas me senté, vi mi rodilla sangrando. Otra vez, no lo puedo creer”, dijo Edwin Tumiri tras salvarse del peor accidente vial ocurrido en lo que va del año en Bolivia.

(Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.)

Published: March 3, 2021, 9:43 am Updated: March 3, 2021, 11:15 am

Published: March 3, 2021, 9:43 am Updated: March 3, 2021, 11:15 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.