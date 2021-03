Avalan a polémico candidato del oficialismo en México

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Para Olamendi todos los mecanismos internos a los que acudió Castañeda para denunciar no han funcionado y se convirtieron en “una farsa". Esta semana, la militante se quejó de que aunque pidió protección por las amenazas recibidas contra ella y su familia, su solicitud no fue atendida.

Desde enero la polémica no dejó de crecer en las calles y sobre todo en las redes mientras en Morena se hacía cada vez más latente la división interna: el Ejecutivo repitiendo los argumentos del presidente y parte de las mujeres del partido, incluida Citlalli Hernández, la secretaria general, pidiendo el retiro de la candidatura para no mermar la autoridad moral de la agrupación.

Xavier Olea, fiscal del estado de 2015 a 2018, dijo en conversación con The Associated Press que el actual gobernador Héctor Astudillo le “prohibió terminantemente” iniciar el proceso penal y que él hizo caso. Astudillo ha negado tal afirmación. Sea como fuere, después de cuatro años la denuncia está todavía en revisión para ver si procede iniciar el juicio, reconoció la fiscalía públicamente el 1 de marzo.

“Morena no puede ser un partido donde el pragmatismo electoral le gane a sus principios”, agregó preocupada porque se profundice la fractura ya existente con las organizaciones feministas, cada vez más enojadas por la falta de respuesta de las autoridades a una violencia de género que no disminuye y por las constantes críticas del presidente hacia quienes protestan.

