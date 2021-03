México inaugura el teleférico más reciente de Latinoamérica

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Las soluciones de transporte convencional como las líneas de camiones o el metro no son viables en esta zona, debido a que no existen derechos de paso en estos vecindarios, además de estar ubicados en colinas con inclinación de hasta 15 grados.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.