Cuba se abre a inversiones, incluso de cubanos emigrados

Por su parte, Idalberto Aparicio, subdirector de Negocios, explicó que ya se hizo efectivo un negocio con la inversión de un cubano residente en el extranjero --no de Estados Unidos-- con un contrato de administración en el área de producción agrícola, aunque no ofreció más detalles.

“Han existido comentarios de que eso (la inversión de cubanos residentes en el extranjero) no se puede, pero eso nunca estuvo prohibido; ahora todo se va concatenando”, expresó Alonso, quien indicó que un punto es que en general los empresarios cubanos en el exterior no tienen tanto capital para invertir.

