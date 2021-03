Lula critica a Bolsonaro; no aclara si será candidato

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El juez Luiz Edson Fachin, del Supremo Tribunal, anuló dos condenas de Da Silva con el argumento de que los juicios se realizaron en una jurisdicción que no correspondía. Esto significa que el fallo tal vez no afecte las condenas de poderosos empresarios y políticos implicados en la enorme investigación por corrupción conocida como Operación Lava Jato centrada en la empresa petrolera estatal Petrobras.

“Este país no tiene gobierno, este país no se ocupa de la economía, de la creación de empleos, salarios, salud, el ambiente, la educación, la juventud”, sostuvo.

“No me tengan miedo”, dijo Da Silva en conferencia de prensa en la sede del Sindicato Metalúrgico del que fuera líder en Sao Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo. Sostuvo que a pesar de las divisiones se debe restaurar el diálogo político.

