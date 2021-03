Gobierno cubano denuncia uso de redes sociales en su contra

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Cuba no ofreció datos móviles sino hasta diciembre de 2018 y el servicio doméstico aún es limitado. Rápidamente los ciudadanos, sobre todo jóvenes, comenzaron a usar las redes sociales, que se convirtieron en los dos últimos años en un canal de intercambio, de informaciones a veces no confirmadas por el gobierno o quejas inusuales en la isla.

“Era más importante evidentemente lanzar su propia versión de los hechos, al aire, a las redes sociales, antes que recibir una respuesta. No son periodistas, no son independientes, son personeros, operadores políticos al servicio de un gobierno extranjero”, expresó Jiménez, quien relató que las entradas de información a las redes sociales se produjeron antes de que la media docena de reclamantes fuera recibido en la Cancillería.

Jiménez indicó que desde el mediodía hasta las tres de la tarde hubo al menos 15 notas de medios de prensa no oficiales --algunos que no ocultan su activismo político contrario a la revolución-- sobre la negativa de entrada a Pérez, que viajaba vía Panamá.

