México: Marina Armada tendrá propiedad de tren interoceánico

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

A cambio, los presidentes mexicanos hicieron que el ejército no fuera objeto de escrutinio externo. Tradicionalmente nunca ha habido un secretario de Defensa de origen civil, y el mandatario no nombra directamente a la persona que ocupará ese puesto, sino que elige a partir de una lista de generales aceptables que le presenta el ejército.

(Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.