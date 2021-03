Juegos de Tokio vetan presencia de voluntarios extranjeros

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Los organizadores habían contemplado emplear a 80.000 voluntarios que no cobran salarios. El gobierno de la ciudad de Tokio había previsto añadir otros 30.000. La mayoría, desde luego, vendrían del exterior. No quedó claro cuántos iban a ser necesarios ante la presencia mínima de extranjeros.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.