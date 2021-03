Tirador del supermercado en Boulder identificado como hombre de 21 años

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Durante el suceso se vio a policías escoltando a un hombre descamisado, esposado y sangrando de la pierna, aunque las autoridades no divulgaron si se trataba del sospechoso. El Hospital Foothills de Boulder estaba dando atención a una persona involucrada en el tiroteo, pero no dio más detalles.

Heavy police presence at Boulder, Colorado, supermarket where a shooting occurred.

Published: March 23, 2021, 11:17 am Updated: March 23, 2021, 11:49 am

