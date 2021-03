Cuba avanza con su vacuna e incrementa inmunizados

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su área panamericana se sigue con detenimiento el avance de los antígenos cubanos, aunque no se espera incorporarlas a sus esquemas de cooperación hasta que no terminen todos los ensayos y estos sean validados.

En el Policlínico se inmunizaron en dos días a 500 personas y según los médicos no hubo reacciones adversas. El esquema para este “estudio de intervención” será de dos dosis de Soberana 02 con 28 días de diferencia y una tercera de Soberana Plus para reforzar inmunidad.

“Estaba nerviosa, orgullosa de poder recibir la vacuna”, dijo a The Associated Press Beatriz Ortega, una fisioterapeuta de 25 años que el miércoles por la mañana fue inyectada con la primera dosis de Soberana 02 en un centro médico barrial de la capital. “Es un gran alivio”.

