El gobernador DeSantis pide a CDC que anule la orden de no navegar

Amanda Batchelor is the managing editor for Local10.com.

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

También dijeron que podrían volver a contratar a los trabajadores despedidos, pero solo si el pedido de no navegación se levanta de manera inminente, ya que sus empresas no pueden sobrevivir otros seis meses de la situación actual.

“Si hay algo que hemos aprendido durante el año pasado, es que los bloqueos no funcionan y los floridanos merecen el derecho de ganarse la vida”, dijo DeSantis. “La industria de cruceros es esencial para la economía de nuestro estado y mantenerlo cerrado hasta noviembre sería devastador para los hombres y mujeres que dependen de las líneas de cruceros para proveerse a sí mismos y a sus familias. Insto a los CDC a que rescindan inmediatamente esta orden de no navegar sin base, para permitir que los floridanos de esta industria vuelvan a trabajar.” La orden de no navegar de la CDC está actualmente en vigor hasta el 1 de noviembre.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.