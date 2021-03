Brasileños salen de viaje pese a restricciones por COVID-19

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Brasil representa actualmente una cuarta parte de las muertes diarias por COVID-19 en todo el mundo, mucho más que cualquier otra nación, y los expertos en salud advierten que la nación está al borde de una calamidad aún mayor. El promedio nacional de siete días de 2.500 muertes llegará a 3.000 en unas semanas, dijeron expertos a The Associated Press.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.