Cuba se suma a marchas en el mundo contra sanciones de EE.UU

“El mundo entero se ha manifestado contra la política genocida y cruel del bloqueo. El pueblo cubano también se suma”, dijo a The Associated Press Maylín Alberti, una maestra de 38 años mientras se manifestaba. "Hemos sido durante más de cinco décadas maltratados por la administración norteamericana”.

“El bloqueo (embargo Estados Unidos a Cuba) mata, y el bloqueo durante la pandemia de COVID-19 es no solo un crimen, ilegal, inmoral, extraterritorial, y una violación gruesa del derecho internacional, sino refuerza su carácter genocida”, dijo Rodríguez a periodistas. “Estamos aquí todos en más de cincuenta ciudades del mundo diciendo no más bloqueo”.

