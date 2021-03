Venezuela: Maduro desafía a Facebook por bloquear su cuenta

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Facebook de manera totalitaria y de manera abusiva me censuró", dijo Maduro en un acto de gobierno televisado sobre el balance semanal de la lucha contra el COVID-19, justo un día después de que Facebook bloqueó por 30 días la actualización de la página del gobernante. Es posible acceder a todo el contenido que Maduro ha publicado, con excepción de un video que fue borrado por la red social en el que recomendaba el uso de un antiviral contra el COVID-19 que no cuenta con la evidencia científica necesaria, según los protocolos internacionales. Además, el mandatario ya no puede publicar nada más.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.