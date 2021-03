Campamento privado de N. México recibiría niños migrantes

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los periodistas de The Associated Press Morgan Lee en Santa Fe, Nuevo México, y Nomaan Merchant, en Houston, contribuyeron a este despacho.

Por primera vez el martes, el gobierno de Biden permitió que periodistas de The Associated Press y un equipo de la cadena CBS ingresaran al centro principal de detención fronterizo para niños migrantes en Texas. En la visita fue posible ver una estructura de lona fuertemente hacinada donde más de 4.000 personas —incluidos niños y familias— estaban apretujados en un espacio destinado para 250.

