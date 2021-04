Productora de vacunas tiene historial de violaciones

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Johnson & Johnson dijo el miércoles que un lote de vacunas producido por Emergent en su instalación en Baltimore, conocida como Bayview, no puede usarse porque no satisface los estándares de calidad. La compañía dijo en un comunicado que planeaba aún entregar 100 millones de dosis para el final de junio y que busca “entregar esas dosis para el final de mayo”.

Emergent BioSolutions, una compañía poco conocida pero crucial en la cadena de suministro de vacunas, fue clave para el plan de Johnson & Johnson de entregar 100 millones de dosis de su vacuna de coronavirus en Estados Unidos para finales de mayo. Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha multado reiteradamente a Emergent por problemas como empleados mal capacitados, viales rotos y problemas para lidiar con moho y otros contaminantes en una de sus instalaciones, de acuerdo con documentos obtenidos por The Associated Press bajo la Ley de Libertad de Información. Los documentos se refieren a inspecciones de instalaciones de Emergent desde 2017.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.