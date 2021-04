A juicio supuesto autor intelectual de asesinato de Cáceres

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

No obstante, el abogado de la familia de Cáceres, Víctor Fernández, dijo a la AP que confía en que Castillo Mejía sea condenado porque hay suficientes pruebas en su contra y espera que el proceso y la investigación sirvan para llegar a los verdaderos autores intelectuales del crimen. “La investigación ha mostrado unas autoridades del sistema de administración de justicia resistentes a no perseguirlos. Para nosotros la importancia de la causa contra Roberto David Castillo Mejía es que allana el camino a los verdaderos autores intelectuales”, apuntó.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, detalló a The Associated Press que el juicio iniciará a las ocho de la mañana y se comenzarán a evacuar las pruebas documentales, testificales y periciales con las que cuentan las partes procesales, la defensa, la fiscalía y la acusación privada.

