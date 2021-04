Escasez de vacunas complica plan sanitario en Bolivia

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Las estadísticas del Ministerio de Salud no están actualizadas. En muchos municipios hay problemas de acceso al Internet para introducir la información. La cantidad de vacunas que nos entregaron no alcanza”, se quejó Marcelo Ríos, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz en el oriente boliviano.

“Dicen que tenemos que estar atentos a cuando lleguen las vacunas", señaló Martínez a The Associated Press en La Paz. "Esto es una chacota (burla) señor”.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.