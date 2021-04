Candidato Guillermo Lasso cierra campaña en Quito

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“No he ingresado a la política para acumular honores y mucho menos riquezas, ni para perseguir a otros, ni para ganarle una discusión a nadie, solo me mueve el deseo de servirlos”, añadió.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.