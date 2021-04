Catalina y Fermín, un amor en medio de pandemia en Argentina

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Thelma sostuvo que se siente muy cuidada en el asilo, pero dijo echar de menos sus salidas a tomar café con los familiares que la vienen a visitar, tal como haría de no estar sumergida en una pandemia. Ahora no pisa ni la vereda de la calle.

“Es un pecado lo que voy a decir... pero para nosotros no existe la pandemia. Vivimos en la luna”, dijo Catalina Pisicelli a The Associated Press.

Él tiene 92 años y ella 93, pero no llevan toda la vida juntos: su relación comenzó en plena pandemia del nuevo coronavirus y a la pareja no parece importarle demasiado el rebrote de casos que ha comenzado a golpear esta localidad situada a 400 kilómetros de Buenos Aires.

