Honduras: se suspende juicio por asesinato de Berta Cáceres

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Están tratando de mantener la impunidad tanto del señor David Castillo, como de quienes están detrás de ellos. Es una estrategia que la vienen aplicando desde hace un tiempo para desgastar la lucha en busca de justicia para mi madre”, expresó a The Associated Press.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.