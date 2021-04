Chile marca nuevos récords de contagios e internados

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Las autoridades impusieron hace diez días una cuarentena total o parcial a 17 de los 19 millones de chilenos en un intento por frenar los contagios. Además, cerraron las fronteras, restringieron los permisos laborales de las empresas no esenciales y suspendieron por dos semanas los comercios de artículos no esenciales, pero hasta el momento no se observa un impacto en el reporte de contagiados.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.