Chile sigue superando récord de contagiados diarios

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los expertos no fueron escuchados cuando se opusieron a la entrega de permisos especiales de vacaciones en los meses de verano, más de cuatro millones, y de la apertura de comercios no esenciales, como casinos, cines y gimnasios. En marzo empezaron a subir los contagios y en abril se dispararon.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.