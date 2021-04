Muere rapero y actor DMX a los 50 años

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

NUEVA YORK – DMX, el rapero de voz ronca que produjo canciones como “Ruff Ryders’ Anthem” y “Party Up (Up in Here)” y cuyo estilo solía incluír aullidos y ladridos además de su grito de guerra “What!”, falleció, informó su familia. Tenía 50 años.

DMX performs during the BET Hip Hop Awards Saturday, Oct. 1, 2011 in Atlanta. (AP Photo/David Goldman)

