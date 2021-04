Silencio electoral y reflexión para comicios en Ecuador

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El consultor político y analista, Alejandro Zabala, expresó a The Associated Press que no sólo se trata de elegir un nuevo presidente, sino “quién pueda dar solución a los problemas que tenemos, como la falta de empleo, la inseguridad, la pandemia, la falta de oportunidades, la crisis económica, también está quién podrá garantizar las libertades ciudadanas, la libertad de expresión, por ejemplo ... no se trata de escoger un nombre sino soluciones". Añadió que “en este momento hay mucho voto en rechazo al uno o al otro candidato, porque el uno es exbanquero o el otro es sucesor de Correa, más que un voto reflexivo hay un voto de rechazo”.

