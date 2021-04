Tormentas causan daños en sur de EEUU; dejan un muerto

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Una foto tomada por un residente y publicada por el periódico The Panama City News Herald muestra el techo y los muros de la tienda derribados, pero mostradores, estantes y mercancía parecían incólumes. No hubo reportes de heridos.

“La devastación posiblemente se extiende unos 400 u 800 metros (un cuarto o media milla)... No quedó nada de las casas”, afirmó Ballard al medio digital The Acadiana Advocate. No abundó en detalles sobre el grado de los daños, pero equipo pesado fue usado en el lugar para retirar los escombros el sábado mientras los afectados por la tormenta intentaban recuperar algunas de sus pertenencias importantes.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.