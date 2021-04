México: Candidato acusado de violación bloquearía elecciones

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El INE determinó a finales de marzo que Salgado Macedonio no reportó el dinero que gastó durante la primera fase de su campaña, y que su candidatura ya no iba a ser reconocida. Pero posteriormente el tribunal electoral le ordenó al instituto que reconsiderara esa decisión.

“Si vamos en la boleta, hay elecciones”, manifestó ante una multitud de simpatizantes en Iguala, Guerrero. “Si no estamos en la boleta, no hay elecciones”.

Salgado Macedonio encabeza una caravana de vehículos para protestar frente a las oficinas del INE en la Ciudad de México, y el domingo advirtió que, a menos de que se anule esa decisión, no permitirá que se celebren las elecciones en Guerrero en junio si él no está en la papeleta.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.