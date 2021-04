Casa Blanca: Florida necesita miles de millones para carreteras, agua, vivienda y más

David Selig is the Digital Executive Producer at WPLG, overseeing Local10.com.

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Las cifras de los resúmenes estatales pintan una perspectiva decididamente sombría para la economía más grande del mundo después de años de reparaciones aplazadas y retrasadas. Sugieren que demasiada infraestructura no es segura para los vehículos a cualquier velocidad, al tiempo que destacan los costos de los fenómenos meteorológicos extremos que se han vuelto más frecuentes con el cambio climático, así como partes del país que no tienen acceso a Internet y una escasez de opciones de cuidado infantil.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.