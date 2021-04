Fuente AP: El defraudador Bernie Madoff muere en una prisión federal; se cree que falleció por causas naturales

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Bernie Madoff, el financiero que se declaró culpable de orquestar el esquema Ponzi más grande de la historia, ha muerto en prisión. Una persona familiarizada con el asunto dijo a The Associated Press el miércoles que Madoff murió en el centro médico federal en Butner, Carolina del Norte, aparentemente por causas naturales. La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato.

