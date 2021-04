Argentina endurece restricciones al aumentar casos de COVID

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“El contagio no está en las fábricas, no está centralmente en los negocios que con distancia social pueden atender a los clientes. El problema central está en las reuniones sociales donde la gente se distiende, y en ese momento de distracción, de esparcimiento, es mucho más fácil contraer el virus”, expresó Fernández.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.