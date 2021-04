Escasean fármacos para intubar a pacientes en Brasil

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los “kits de intubación” incluyen anestésicos, sedantes y otros medicamentos utilizados para conectar a pacientes graves a los respiradores. La oficina de prensa de la secretaría de salud de la ciudad de Río señaló en un correo electrónico que la escasez ocasional de medicamentos en el hospital Albert Schweitzer se debe a las dificultades para conseguir suministros en el mercado global y que "se efectúan sustituciones para no perjudicar la asistencia provista”. La oficina no mencionó el asunto de los pacientes atados a las camas.

“Relajas los músculos y realizas el procedimiento con facilidad, pero no tenemos sedantes”, dijo el doctor, quien aceptó a hablar sobre la delicada situación a condición de que no se divulgara su nombre. “Algunos intentan hablar, resistirse. Están conscientes”.

Durante días, el personal de salud diluyó sedantes para estirar sus existencias, dijo a The Associated Press un doctor en el hospital municipal Albert Schweitzer, en Río de Janeiro. Cuando se terminaron, enfermeras y médicos comenzaron a utilizar bloqueadores neuromusculares y a atar a pacientes a sus camas, agregó.

