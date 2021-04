Desinformación sobre cambio climático se adapta a realidad

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los estudios revelan asimismo que los climas extremos están cambiando la perspectiva de la gente hacia el cambio climático. Según una consulta del 2019 de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el Energy Policy Institute de la Universidad de Chicago, casi el 75% de los estadounidenses dicen que sus percepciones del cambio climático fueron influenciadas por los fenómenos climáticos extremos de los últimos cinco años.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.