Estados Unidos halla problemas en planta que fabrica vacuna J&J

La planta de Baltimore contratada para fabricar la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 estaba sucia, no aplicaba los protocolos de producción y su personal no estaba capacitado, lo que se tradujo en la contaminación del material para las inyecciones, revelaron el miércoles los reguladores estadounidenses.

