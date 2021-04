Zapatistas inician viaje simbólico para 'invadir' Europa

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas", agregaba la nota. "Uno: Que no nos conquistaron; que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos: Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso”.

