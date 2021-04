Tribunal de México retira a candidato acusado de elecciones

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Hace unas semanas, Salgado Macedonio había prometido que no dejaría que se llevaran a cabo elecciones en su estado a menos que se le permitiera postularse. No es precisamente una amenaza vacía, ya que en ocasiones anteriores se ha impedido que se celebren comicios en algunas partes de Guerrero, y buena parte del territorio de la entidad está bajo control de organizaciones de narcotraficantes o grupos de autodefensas.

México financia en gran medida las campañas con dinero público para alentar la equidad y establece límites estrictos a los donativos por parte de entidades privadas o a los fondos que pueden usar los candidatos de sus propios bolsillos. Sin embargo, Morena argumenta que debido a que designa a sus candidatos en función de encuestas y no de votos, no realiza elecciones primarias.

Sin embargo, esa no fue la razón por la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó las candidaturas. El tribunal dictaminó que ambos candidatos violaron las reglas electorales debido a que no reportaron sus gastos de precampaña.

