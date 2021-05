Puerto Rico: Boxeador permanecerá detenido por asesinato

El boxeador puertorriqueo Flix Verdejo posa para la prensa en el Madison Square Garden de Nueva York, el 10 de junio de 2016. Verdejo fue acusado de matar a una mujer de 27 aos, el 2 de mayo de 2021. (AP Foto/Bebeto Matthews, File)

