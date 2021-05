Familias lloran a víctimas del accidente en metro de México

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Nadie me va a devolverme a mi papá aunque me den 10 millones de pesos”, dijo Hernández Juárez, que expresó su preocupación porque su madre se había quedado sin fuente de ingresos.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

May 5 , 2021 12 : 52 am

Published: May 5 , 2021 12 : 52 am

May 5 , 2021 12 : 52 am

Published: May 5 , 2021 12 : 52 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.