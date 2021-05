Argentina refuerza ayuda social para sectores vulnerables

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Quiero agradecerles, en un momento de emergencia, ellos fueron solidarios. (Pero) lamento el egoísmo de otros que en esta realidad, en esta situación, piden que no les toquen ni un centavo”, comentó el mandatario. “El esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, no algunos. Y los que menos esfuerzo tienen que hacer son los que menos tienen”.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

Published: May 7 , 2021 7 : 13 pm Updated: May 7 , 2021 8 : 14 pm

Published: May 7 , 2021 7 : 13 pm Updated: May 7 , 2021 8 : 14 pm

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.