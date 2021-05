Policía de Miami-Dade busca a una niña desaparecida de 16 años

Amanda Batchelor is the managing editor for Local10.com.

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Según la policía de Miami-Dade, Liat Shamir fue vista por última vez el miércoles en su casa en el bloque 2300 de la calle 193 noreste entre las 6 a.m. y las 7:30 a.m.

May 7 , 2021 9 : 34 am

Published: May 7 , 2021 9 : 34 am

May 7 , 2021 9 : 34 am

Published: May 7 , 2021 9 : 34 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.