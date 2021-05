Brasil: Magistrados piden revisión tras redada mortal en Río

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El fallo emitido el año pasado se produjo luego de que la policía mató a un joven de 14 años en una vivienda donde no había indicios de ninguna actividad ilegal. Causó una disminución en los operativos policiales durante la mitad del año pasado, tal como reflejó una caída en el número de tiroteos reportados por Crossfire, un grupo no gubernamental que monitorea la violencia, y en datos oficiales sobre las muertes derivadas de la intervención policial. Sin embargo, ambos indicadores han regresado a los niveles prepandemia.

El magistrado Marco Aurélio Melo dijo durante una entrevista telefónica con The Associated Press que la redada del 6 de mayo debería ser investigada, pero no señaló si había violado el fallo emitido anteriormente. En lugar de eso, comentó que el fallo de la corte debería haber sido revisado al persistir la pandemia.

