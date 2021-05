Estados Unidos requiere que casas para ancianos reporten vacunación

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

“Esperamos impulsar mayores tasas de vacunación entre los residentes y el personal, así como la transparencia para los residentes y sus familias”, dijo a The Associated Press el doctor Lee Fleisher, director médico de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.